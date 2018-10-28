شاهد.. إليسا تحتفل بعيد ميلادها الـ 46 (فيديو )





شاركت المطربة اللبنانية إليسا، جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" مقطع فيديو لها خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ46.





وظهرت إليسا خلال الفيديو برفقة مجموعة من أصدقائها في أجواء بهجة وسعادة.



يذكر أن إليسا طرحت مؤخرًا ألبوم "إلى كل اللي بيحبوني" وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية، كما أعلنت من خلالها إصابتها بالسرطان والشفاء منه.