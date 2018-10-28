مدرب مان سيتي: أشتاق لـ"يوهان كرويف".. وهدفي الوحيد محبة جماهير البارسا

شدد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني السابق لبرشلونة والحالي لمانشستر سيتي، أنه لا يلوم الجماهير أبداً بجنونها بلاعبي كرة القدم أو المدربين، فعندما كان مراهقاً كان يتعلق في رقاب اللاعبين "يضحك" ويركض خلف النجوم، ويصرخ بأعلى صوت من أجل الحصول على توقيعهم !.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "أنا كتلوني .. نحن كـ كتلان لا نريد الإساءة لأحد .. نحن شعب نؤمن بأنه يحق لنا أن نتمتع بدولة خاصة بنا تجمع الشعب الكتلوني بلغتنا الخاصة وثقفاتنا المميزة".

وأضاف: "لست متعصباً في كُره أحد ، هناك أندية تنافسيه كبيره ضد البارسا ولكنني لا أكرهها بل أحب فريقي وأدعمه ، حتى في السيتي الآن هناك تنافسيه كبيرة .. لا أكره خصومي بل أحب فريقي .. ببساطه هذه هي الفكرة".

وأكمل: "أشتاق ليوهان كرويف ، أشتاق لمراهقتي في بعض الأحيان والقفز في المدرجات دعماً لفريقي ، ولكن عندما أشاهد عائلتي الآن .. أفكر في كيفية إسعادهم بكل الطرق الممكنة".

وواصل: "أحب الثقافة الأمريكيه .. ولكنني أميل للعقلية اللآتينيه أكثر، أعيش بسعاده يومياً بدون التخطيط للمستقبل".

وتابع: "في أمريكا أو إنجلترا قبل أن تسهر أو تقوم بعمل معين تفكر كم تملك من الأموال .. كم ستكلفنا الرحله ماذا سنفعل ؟ في برشلونه قبل أن تفكر ستجد نفسك في الخارج تحتفل !".

واستطرد: "أحب أن جميع اللاعبين او المساعدين في التدريب يكونون سعداء معي، عندما لاتكون الاجواء تميل للجو العائلي والمريح .. أفضل إبعاد ذلك الشخص لكي لايؤثر على المجموعة".

واختتم المدرب الأسطوري للبارسا بقوله: "هدفي في الحياة ؟ أن أكون محبوبا ًمن الجميع .. خصوصاً من البرشلونيين".