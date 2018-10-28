"ادعم نقابتك" تطالب بتركيب كاميرات لتسجيل الجلسات



طالبت حملة ادعم نقابتك، على لسان عبد المجيد جابر المحامي والمتحدث الرسمي للحملة، بتركيب كاميرات في المحاكم وخصوصا قاعات الجلسات وغرف السكرتارية لتسجيل كل ما يدور في الجلسات.



وشدد جابر فى تصريح خاص لـ"الفجر"، أن الجميع يحتار من معه الحق ووجود الكاميرات سيوضح كل الحقائق كامله بدون مواربه او تضييع لحق المجني عليه، مشيرًا إلى أنها ستضيف رقابة على القضاء ولمصلحته ويتم الرجوع إليها عند الاحتياج كما هو الحال في أغلب محاكم الاتحاد الأوروبي وأمريكا.



وطالب جابر، بوجود كاميرات بغرف سكرتارية الجلسات حتى تكون مانع قوي لجريمة الرشوي وتساعد على تحقيق العدالة وعدم محاباة السكرتارية خصم على حساب أحد الخصوم، منوهًا إلى أن الجميع عندما يعتقدون أن كل شئ مسجل صوت وصوره سيلتزم بالقانون ويتجنبون أي فعل مخالف للقانون.

