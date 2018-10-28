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جوارديولا: كنت سأرحل عن البايرن لهذا السبب.. وأعشق فيرجسون

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:15 ص
جوارديولا: كنت سأرحل عن البايرن لهذا السبب.. وأعشق فيرجسون
جوارديولا
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عمر عبد العزيز
 

أشار الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني السابق لفريق برشلونة الإسباني، أه اتخذ قرار بالإيقاف عن التدريب لمدة سنة بعد برشلونة، من أجل زوجته وعائلته، حيث كانت حياته كلها متعلقة بكرة القدم، وأنه اكتشف مؤخراً بأن هناك أمور أهم من الكرة، وهي العائلة، لذلك رحلة نيويورك والحياه هناك لمدة سنه كانت لهم.

 

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "لايمكن لك أن تبقى في برشلونه وتعيش فيها، وتكون منفصلاً وهادئ البال بعيداً عن كرة القدم ، ستشاهد قميص البلوجرانا وتبدأ تردد نشيد البارسا بشكل مضحك".

 

وأضاف: "فور وصولي لبايرن ميونخ طلبوا مني تعلم اللغه الألمانية.. بكل صراحه كنت سألغي فكرة التدريب هناك بسبب اللغة "يضحك" أنها صعبة صعبة صعبة بمعنى الكلمة.. الآن أتحدثها بطلاقة.. عندما أغضب أتحدث بالألمانيه احياناً".

 

وواصل: "أعشق السير اليكس فيرجسون، حتى عندما كنت في برشلونه كلاعب كنت أتابع فيرجسون وطريقة تقديمه لكرة القدم بشكل جديد".

 

وتابع: "في إنجلترا يمكن لك أن تعيش مدرباً لفريق واحد لمدة عشرين سنه .. هناك إحترافيه في العمل .. مايحدث في غرفة الملابس يبقى في غرفة الملابس ، في برشلونه مايحدث اليوم في التدريبات او غرفة الملابس ستجده في الإعلام بالمساء !".

 

وأكمل: "في برشلونه يتحدثون عن كرة القدم طول الوقت .. في إنجلترا يحترمون العمل والعائلة أكثر، هناك في برشلونه نرتدي قميص البارسا طوال الوقت لا نرى قميصاً أفضل منه حتى في العمل !".

 

واستطرد: "عقلية الإنجليز والأمريكان متشابهه بعكس حالي أنا كابن برشلونة بعقلية لاتينية.. نفتقد للإحترافية في بعض الأحيان .. ونفكر بطيش أكبر ونفكر في كيفية إسعاد أنفسنا اليوم حتى آخر لحظة في المساء، بعكس الأنجليز يفكرون للمستقبل".

 

وأردف بقوله: "والدي كان يقول لي بأن الأغاني الكتلونيه كان تحفز الشعب في المظاهرات السياسية، مع الوقت أصبح نادي برشلونه بتقديمه لكرة القدم الخياليه هو سلاح المقاطعة الأول".

 

المزيد عن: رياضة جوارديولا البارسا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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