ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حظك اليوم برج العقرب الأحد 28 أكتوبر 2018

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:12 ص
حظك اليوم برج العقرب الأحد 28 أكتوبر 2018
طباعة
 

 تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج العقرب24 أكتوبر إلى 22 نوفمبر) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".

                        

برج العقرب:

يمكنك إحراز التقدُم إذا قمت بالتحول من الأساليب القديمة المعروفة إلى أخرى جديدة، وسوف يساعدك ذلك على النجاح في مستقبلك المهني. قد تجد دعمًا غير متوقع من الزملاء المتفتحين فيما يخص أسلوب جديد. إذا كنت عفويًا، قد تقابلك فرص جديدة تمامًا في العلاقات في حياتك الخاصة. فاجئ ذاتك والآخرين! ينطبق هذا أيضًا على ما يخص صحتك. قم بتجربة رياضة جديدة وغير تقليدية. 

          

المزيد عن: حظك اليوم برج العقرب اليوم برج العقرب الابراج وحظك اليوم الابراج اليوم الابراج ابراج اليوم ابراج
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
-
x
15:30
-
آرسنال
بيرنلي
-
x
15:30
-
تشيلسي
مانشستر يونايتد
-
x
18:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
17:15
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
19:00
-
سامبدوريا
نابولي
-
x
21:30
-
روما
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فيردر بريمن
-
x
19:00
-
باير ليفركوزن
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مارسيليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
كأس زايد للأندية الأبطال
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
20:00
-
الأهلي - السعودية
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
الوصل - الإمارات
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/28/2018 4:40:34 AM