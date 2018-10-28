رئيس الاتحاد يوجه رسالة نارية إلى خالد الغندور
الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:10 صعمرو مصطفى
وجه محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري رسالة لخالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق.
وقال مصيلحي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي
هاني حتحوت عبر برنامج الماتش: "ليا عتاب عند خالد الغندور، لما يكتب تويتة يقول
فيها اني برجع في كلمتي يبقى مينفعش".
وتابع: "انا كلمتي واحدة، مش هقعد امسك قلم، واكتب على
ورق، مصر كلها عارفة شخصيتي واحترامي".
وأضاف: "رسالة لخالد الغندور، بلاش انت بالذات، انت
عارف انا مين كويس، مش هفسر كلمتي، هي رسالة ووصلته خلاص كدة".
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