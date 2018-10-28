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رئيس الاتحاد يوجه رسالة نارية إلى خالد الغندور

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:10 ص
رئيس الاتحاد يوجه رسالة نارية إلى خالد الغندور
خالد الغندور
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عمرو مصطفى
 

وجه محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري رسالة لخالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق.

 

وقال مصيلحي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج الماتش: "ليا عتاب عند خالد الغندور، لما يكتب تويتة يقول فيها اني برجع في كلمتي يبقى مينفعش".

 

وتابع: "انا كلمتي واحدة، مش هقعد امسك قلم، واكتب على ورق، مصر كلها عارفة شخصيتي واحترامي".

 

وأضاف: "رسالة لخالد الغندور، بلاش انت بالذات، انت عارف انا مين كويس، مش هفسر كلمتي، هي رسالة ووصلته خلاص كدة".

 

المزيد عن: محمد مصيلحي رياضة رسالة نارية خالد الغندور اخبار الرياضة
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