رئيس الاتحاد يوجه رسالة نارية إلى خالد الغندور

وجه محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري رسالة لخالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق.

وقال مصيلحي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج الماتش: "ليا عتاب عند خالد الغندور، لما يكتب تويتة يقول فيها اني برجع في كلمتي يبقى مينفعش".

وتابع: "انا كلمتي واحدة، مش هقعد امسك قلم، واكتب على ورق، مصر كلها عارفة شخصيتي واحترامي".

وأضاف: "رسالة لخالد الغندور، بلاش انت بالذات، انت عارف انا مين كويس، مش هفسر كلمتي، هي رسالة ووصلته خلاص كدة".