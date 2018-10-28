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"عاشور" معلقًا على واقعة المنيا: لا نقبل أي عدوان على القضاة

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:55 ص
عاشور معلقًا على واقعة المنيا: لا نقبل أي عدوان على القضاة
سامح عاشور
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منى صموئيل
 

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، على رفض النقابة لأي عدوان على القاضي كما ترفضه على المحامي، مستنكرا أي عدوان يحدث على القضاة بما فيهم قاضي المنيا مهما كانت الأسباب.

وصرح "عاشور" في بيان له، بأن المحامي صاحب واقعة المنيا سيحاسب تأديبيا طبقا لما ثابت بالأوراق والتحقيقات، دون الاخلال بحق المحامي في أن يكون له مدافع أمام جهات التحقيق ثم أمام المحكمة إذا أحيلت لها الواقعة.

وشدد: "نحن نقدر القضاء ونتعز به ولا نقبل عدوان أو إساءة له، ونعتبر أن أي إساءة لقاضي كما لو كانت إساءة لمحامي، وأي عدوان على محامي عدوان على نقيب المحامين"، مضيفا: "لا نقبل غير الانصاف وأن الاحترام المتبادل هو السائد بين المحامين والقضاة".

وتابع: "هي حادثة فردية لها أسباب كثيرة نحن بصدد الاطلاع على تفاصيلها دون الاخلال بمكرز المحامي القانوني في التحقيقات المختلفة، ولا نستطيع أن نتوسع أكثر من ذلك".
المزيد عن: نقابة المحامين قاضي المنيا قاضي سامح عاشور اخبار مصر
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