جوارديولا: برشلونة أكثر من مجرد نادي.. ووالدي متعصب للبارسا

أكد الإسباني بيب جوارديولا، لاعب ومدرب برشلونة الإسباني السابق، أنه لا يعتبر الفريق الكتالوني نادي رياضي فقط، بل هو كيان عظيم يجمع كل تفاصيل الحياة، وأنه يعتبر برشلونة متنفس للكتلان ولعشاق الكرة الجميلة، ولكل من يؤمن بأن كرة القدم أكثر من مجرد رياضة.

وقال جوارديولا في حوار صحفي: "لست محباً للكحول او الذهاب الى النايت كلوب "الملهى الليلي" حتى في مراهقتي كان شغفي هو الذهاب للتدرب في برشلونه ومتابعة مايتعلق بكرة القدم في التلفاز".

وأضاف: "عندما كنت طفلاً عشت حياة رائعه على الرغم من أن عائلتي كانت فقيرة او لنقل متوسطة، على الأقل كنت أتحصل على مقومات الحياة الأساسية ، أشفق على الأطفال في هذا الوقت لقد تم سرقة طفولتهم !".

وواصل: "والدي مُحامي ومتعصب للبارسا وللكتلان ، حاولت أن أنقله من القرية إلى برشلونه العاصمة الكتلونيه ولكنه مصمم على عدم الإنتقال .. أراه رجل عظيم وسياسي ناجح ولكنه يرفض العمل في الشؤون السياسية الآن".

وتابع: "من لايعشق الموسيقى .. هو شخص يعاني من خلل في عقله ! في برشلونه لم ينافس شغف كرة القدم بالنسبة لي إلا الموسيقى .. حتى في التدريبات كنت أستمع للموسيقى ، قبل بعض المباريات الهامه أستمع لها لتهدئتي".

وأكمل: "الناس أصبحت مرعبه هذه الأيام ، لا أحد يستطيع التعبير عن رأيه بكل سهولة، الناس ستقتلك في التويتر لو كتبت شيء يخالف وجهة نظرهم".

واستطرد: "يوهان كرويف هو والدي .. أنه رجل عبقري وعظيم ، هو مثل الشخص الذي ذهب إلى الصحراء وجعلها أرض خضراء وأجمل مكان للحياة .. هذا مافعله لكرة القدم بمعنى الكلمة !".