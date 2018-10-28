يعتبر الكلاسيكو الإسباني، هو بالتأكيد ودون شك أهم مباراة كرة قدم في العالم، ويتابعها المليارات حول العالم بأسره، وفي ظل معرفة مشجعي الفريقين عادة لتاريخ اللقاءات وسجل البطولات الخاص بكل منهما في الدوري الإسباني وباقي البطولات، ولكن لا يعلم الكثيرون عن أحداث العنف والشغب التي حدثت بسبب الكلاسيكو في العالم بأسره، داخل إسبانيا وخارجها، ونحن في شبكة الكلاسيكو نقدم لكم ابرز أحداث الشغب بسبب الكلاسيكو:-



مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر live مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني ( الكلاسيكو )

عشاق الساحرة المستديرة على موعد، اليوم الأحد، مع القمة الكروية المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد، والتي ستقام على ملعب كامب نو، في إطار الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. عشاق الساحرة المستديرة على موعد، اليوم الأحد، مع القمة الكروية المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد، والتي ستقام على ملعب كامب نو، في إطار الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد

تقام مباراة برشلونة وريال مدريد، اليوم الأحد، في غياب نجمي الفريقين، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أصيب بكسر في يده اليمنى تعرض لها خلال مباراة برشلونة الأخيرة في الليجا الإسبانية ضد أشبيلية، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي غادر الدوري الإسباني وانتقل هذا الصيف إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، في قمة الدوري الإسباني، اليوم الأحد الموافق 28 أكتوبر 2018، الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة، والتى تنقلها قناة beIN Sports HD3.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني ( الكلاسيكو )

مشاهدة ملخص وأهداف مباراة ليفربول وكارديف في الدوري الإنجليزي

يدخل برشلونة مباراة الكلاسيكو غدا، وهو في حالة فنية مستقرة، وذلك بعد أن نجح في الفوز على إنتر ميلان، بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، وتربع على قمة مجموعته في دوري الأبطال.

بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد

أما على مستوى الدوري الإسباني ، فإن برشلونة يحتل المركز الأول في ترتيب جدول الدوري الإسباني، برصيد 18 نقطة، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات، وتلقى خسارة وحيدة.

أما على الجانب الآخر، فإن ريال مدريد يدخل مباراة الكلاسيكو بحالة من عدم الاستقرار الفني، لاسيما بعد افتقاده لخدمات أسطورة الملكي البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي رحل إلى نادي يوفنتوس الإيطالي هذا الصيف.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد على قناة beIN Sports HD3، في قمة الدوري الإسباني، غدا الأحد الموافق 28 أكتوبر 2018، في الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة.









ويقدم ريال مدريد موسما سيئا للغاية على مستوى المنافسات المحلية، والأوروبية، فقد حقق ريال مدريد فوزه الأول بعد أكثر من شهر في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، أمام فيكتوريا بلزن بهدفين مقابل هدف، كما منى بنتائج سيئة في مباريات الفريق السابقة.

وقبل انطلاق مباراة برشلونة وريال مدريد، اليوم الاحد، فإن برشلونة يحتل صدارة الليغا برصيد 18 نقطة، بعد أن حقق 5 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة واحدة، بينما في المقابل يحتل ريال مدريد المركز السابع في ترتيب جدول الدوري الإسباني الممتاز من 4 انتصارات وتعادلين و3 هزائم.



