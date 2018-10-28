الكلاسيكو الأسباني (مباشر)| بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد بث El Clásico الان (بدون تقطيع) | يلا شوت | كورة لايف 

برشلونة هو أكثر فريق في الليغا فاز على ريال مدريد (70 مباراة).

ريال مدريد هو أكثر فريق في الليغا فاز على برشلونة (72 مباراة).

سجل برشلونة في آخر 21 مباراة لعبها أمام ريال مدريد في الليغا (مجموع 48 هدفاً).

لم يخسر ريال مدريد في آخر 3 مباريات لعبها في الكامب نو في الدوري (فاز في مباراة وتعادل في مواجهتين).



