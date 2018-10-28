مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأحد 28-10-2018 في منافاسات الدوري الإسباني (كلاسيكو الأرض)- كول كورة
الأحد 28/أكتوبر/2018 - 02:12 ص
مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأحد 28-10-2018 في منافاسات الدوري الإسباني (كلاسيكو الأرض)- كول كورة
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة
قناة Syria Sport ستنقل المواجهة على الهواء مباشرة من خلال القمر الصناعي ﺇﻛﺴﺒﺮﻳﺲ عبر التردد 10986 ومعدل ترميز 12110 أستقطاب عمودي.
قناة ARENA SPORT ستقوم بإذاعة اللقاء على القمر الصناعي يوتلسات، وذلك من خلال التردد 11512 معدل ترميز 30000 استقطاب عمودي.
قناة Varzich Sport HD ستنقل المباراة أيضاً على القمر الصناعي ياه سات عبر ترددها 11938 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي.
الكلاسيكو بدون رونالدو وميسي:
وتشهد مباراة كلاسيكو الأرض حدثا غير سعيد لعشاق الكرة ف العالم وهو غياب النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسى لأول مرة معا عن قمة برشلونة والريال منذ 2007.
مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اون لاين مشاهدة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت 27/10/2018 ، مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة كلاسيكو اليوم المنقول على شبكة بي ان سبورت ، في أهم مباريات الدوري الإسباني اليوم يلعب فيها فريق برشلونة وريال مدريد اليوم الأحد.
مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم على الساعة 15:15 من توقيت غرينيتش +1 ، مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة على الساعة 17:15 بتوقيت مصر ، متعة الكلاسيكو ستكون بطعم آخر بعد غياب اللاعب ليونيل ميسي.
الدوري الإسباني
برشلونة * ريال مدريد 17:15 beIN SPORTS HD 1
وقال "ديفور" في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "الدوري الإنجليزي مازال البطولة الأفضل في العالم، ولكن اعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة يتفوقان على جميع أندية البريمييرليج".
وتابع: "كلاعب تريد أن تلعب دائماً في المستوى الأفضل، الدوري الإنجليزي قد يمتلك المنافسة الأفضل، لكن أفضل أندية في الوقت الحالي هما برشلونة وريال مدريد".
وجاءت المفاجآة في تشكيلة آس هي تواجد الإسباني ناتشو في موقع المدافع الأيمن على حساب أودريوزولا ولوكاس فاسكيز، الذي اعتمد عليه مدرب منتخب إسبانيا السابق في المباراة الأخيرة ضد فيكتوريا بلزن في دوري الأبطال.
في حراسة المرمى: كورتوا.
الدفاع: مارسيلو، راموس، فاران وناتشو.
خط الوسط: مودريتش، كاسيميرو، كروس وإيسكو.
الهجوم: جاريث بيل وكريم بنزيما.
وترى الصحيفة ذائعة الصيت في إسبانيا أن مدرب أتلتيك بيلباو الإسباني السابق سوف يدفع باللاعب الجوكر الإسباني سيرجي روبيرتو في مكان ليونيل ميسي المصاب، وذلك من أجل السيطرة على خطورة مارسيلو الظهير الأيسر البرازيلي الخطير في تشكيلة الميرينجي.
وإليكم التشكيلة التي توقعتها صحيفة آس:
الدفاع: جوردي ألبا، كليمنت لينجليه، جيرارد بيكيه ونيلسون سيميدو.
خط الوسط: آرثر ميلو، بوسكيتس وراكيتيتش.
الهجوم: كوتينيو، سواريز وسيرجي روبيرتو.
وقال ميرسون أيضًا في تصريحات أخرى لصحيفة ميرور الإنجليزية: "ريال مدريد يحتاجون إلى صفقة كبيرة، وأعتقد أنهم سيتحركون لأجله في يناير، إنهم يكافحون مثل المجانين، إذا أراد صلاح الرحيل، فإن إدارة ليفربول لن تقدر على منعه أو التمسك به طويلًا".
وتابع: "لا أستطيع تذكر آخر مرة استطاع فيها لاعب رفض عرضا من ريال مدريد أو برشلونة، إنهم في مستوى آخر، في هذه اللحظة صلاح لا يبدو سعيدًا في ليفربول ورأينا ذلك مسبقًا".
مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأحد 28-10-2018 في منافاسات الدوري الإسباني (كلاسيكو الأرض)- كول كورة
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