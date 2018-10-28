مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأحد 28-10-2018 في منافاسات الدوري الإسباني (كلاسيكو الأرض)- كول كورة 

الكلاسيكو بدون رونالدو وميسي:

وتشهد مباراة كلاسيكو الأرض حدثا غير سعيد لعشاق الكرة ف العالم وهو غياب النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسى لأول مرة معا عن قمة برشلونة والريال منذ 2007.

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مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم على الساعة 15:15 من توقيت غرينيتش +1 ، مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة على الساعة 17:15 بتوقيت مصر ، متعة الكلاسيكو ستكون بطعم آخر بعد غياب اللاعب ليونيل ميسي.



