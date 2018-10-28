رابط قناة أبو ظبي الرياضية | مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر | الاهلي والوصل لايف | كورة ستار الآن 

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بطاقة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي اليوم

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موعد مباراة الأهلي والوصل الإماراتي اليوم

البطولة : البطولة العربية للأندية (كأس زايد للأندية الأبطال)

القنوات الناقلة: أبوظبي الرياضية HD 2 – السعودية الرياضية – الشارقة – دبي الرياضية

معلق المباراة : حازم عبد السلام + عامر عبد الله

الساعة : 20:00 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 21:00 مساءًا بتوقيت السعودية

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التشكيل المتوقع للأهلي أمام الوصل الإماراتي :-

حراسة المرمي: محمد الشناوي ، الدفاع: أحمد فتحي - سعد الدين سمير - ساليف كوليبالي - علي معلول، الوسط: حسام عاشور – هشام محمد- ناصر ماهر - إسلام محارب ، الهجوم: صلاح محسن - وليد أزارو.

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مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي بث مباشر ضمن أهم مباريات اليوم الأحد 28-10-2018 في البطولة العربية للأندية (كأس زايد للأندية الأبطال).. شاهد المباراة من هنا بكل الجودات :