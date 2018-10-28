مهاجم الزمالك السابق: "مينفعش نحط متعب مع أحمد علي وجعفر في كفة واحدة"

أكد عبد الحليم علي نجم الزمالك السابق، أنه لا يجب وضع عماد متعب مهاجم الأهلي السابق، في كفة واحدة مع أحمد جعفر مهاجم طلائع الجيش وأحمد علي مهاجم المقاولون العرب.

وقال عبد الحليم في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن متعب آداؤه مختلف تمامًا عن أحمد علي وأحمد جعفر مشيرًا إلى أنه مهاجم كبير وإمكانياته مميزة، مبديًا كل الاحترام والتقدير للثنائي أحمد علي وأحمد جعفر.