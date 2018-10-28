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كريم شحاتة: الزمالك حسم التأهل لدور الثمانية بكأس زايد بنسبة 60%

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 02:05 ص
كريم شحاتة: الزمالك حسم التأهل لدور الثمانية بكأس زايد بنسبة 60%
الزمالك والاتحاد
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عمرو مصطفى
 

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن الزمالك حسم التأهل لدور الثمانية بكأس زايد بنسبة 60% بعد الفوز على الاتحاد السكندري ذهابا بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت ببرج العرب.

 

وقال كريم خلال برنامجه "كورة كل يوم" المذاع عبر شاشة الأولى: " هدف كاسونجو بشباك الاتحاد من تسلل واضح ولكن الأخطاء واردة في كرة القدم".

 

وأضاف: " الاتحاد لم يكن له رد فعل بعد هدف التقدم للزمالك وتغيير حلمي طولان المدير الفني للاتحاد بالدفع باللاعب محمد حسن لم يكن موفقا ليفوز الزمالك بهدف دون رد ومباراة العودة 30 نوفمبر ستحسم الأمور".

 

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