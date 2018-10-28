شاهد Bein الآن.. بث مباشر مباراة الاهلي والوصل الاماراتي كورة ستار | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل (شاهد الأهلى الآن)
الأحد 28/أكتوبر/2018 - 01:13 ص
شاهد Bein الآن.. بث مباشر مباراة الاهلي والوصل الاماراتي كورة ستار | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل (شاهد الأهلى الآن)تمكن الوصل من التعادل في مباراة الذهاب بنتيجة هدف لمثله، فيما انتهت مباراته على ملعب نادي الوصل بالتعادل السلبي، ليتأهل الفريق الإماراتي بأفضلية تسجيل الأهداف خارج ملعبه، ويسعى الفريق الإماراتي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي في مباراة الذهاب.
شاهد Bein الآن.. بث مباشر مباراة الاهلي والوصل الاماراتي كورة ستار | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل (شاهد الأهلى الآن)
في مواجهة مرتقبة لعشاق الكرة العربية، يلتقي
الفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى مع ضيفه الوصل الإماراتى في الثامنة مساءا
اليوم الأحد 28-10-2018، فى ذهاب دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.
شاهد Bein الآن.. بث مباشر مباراة الاهلي والوصل الاماراتي كورة ستار | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل (شاهد الأهلى الآن)
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