شاهد Bein الآن.. بث مباشر مباراة الاهلي والوصل الاماراتي كورة ستار | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل  (شاهد الأهلى الآن)

في مواجهة مرتقبة لعشاق الكرة العربية، يلتقي الفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى مع ضيفه الوصل الإماراتى في الثامنة مساءا اليوم الأحد 28-10-2018، فى ذهاب دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

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