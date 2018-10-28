كورة olline - مشاهدة مباراة الاهلي والوصل الاماراتي اليوم | بث مباشر الاهلي والوصل الاماراتي الآن كورة ستار أتش دى

على الجانب الأخر أما فريق الوصل الإماراتي فواجهه في الدور الماضي فريق الاتحاد السعودي، وتمكن الوصل من التعادل في مباراة الذهاب بنتيجة هدف لمثله، فيما انتهت مباراته على ملعب نادي الوصل بالتعادل السلبي، ليتأهل الفريق الإماراتي بأفضلية تسجيل الأهداف خارج ملعبه، ويسعى الفريق الإماراتي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي في مباراة الذهاب.

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في مواجهة مرتقبة لعشاق الكرة العربية، يلتقي الفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى مع ضيفه الوصل الإماراتى في الثامنة مساءا اليوم الأحد 28-10-2018، فى ذهاب دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

مقدمة عن المباراة:

يدخل النادي الأهلي مباراة اليوم وهو منتشي بتأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبة وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي.

ويسعى الأهلي لتحقيق فوز مطمئن في الذهاب قبل مباراة العودة بالإمارات 22 نوفمبر المقبل، وكان الأهلي قد تأهل لهذا الدوري بعد تخطي عقبة النجمة اللبناني حيث تعادلا ذهابا بدون أهدا ف في القاهرة وفاز إيابا في لبنان 4-1.



