مجلس الوزراء يكشف خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع نسب الطلاق (فيديو)



قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ستطلق مبادرة "مودة" لحماية كيان الأسرة المصرية قريبًا.



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن هناك 980 ألف زيجة في العام الواحد ينتهي منهم بالطلاق 190 ألف خاصة في أول ثلاثة سنوات.



وتابع أن مبادرة "مودة" تهدف للحافظ على كيان الأسرة المصرية من خلال دورات للطلبة الجامعات، وللمجندين في القوات المسلحة.



ولفت إلى أن هذه المبادرة تضم عددًا من الوزارات من بينها وزارة التضامن الاجتماعي، وتمويل هذه المبادرة سيكون حكوميًا.

