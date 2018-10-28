يلا شوت - yallaa shoot | كورة ستار بث مباشر مباراة الاهلي والوصل الاماراتي | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل الاماراتي الان

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي والوصل الإماراتي في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية .

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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن عن قائمة الفريق وضمت كلًا من: شريف إكرامي وعلي لطفي ومحمد الشناوي، وأحمد فتحي وأحمد علاء وساليف كوليبالي وسعد سمير، وأيمن أشرف وصبري رحيل ومحمد هاني، وكريم نيدفيد، وهشام محمد وحسام عاشور وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد شريف وأحمد حمودي ووليد سليمان وميدو جابر وصلاح محسن، ومروان محسن ووليد أزارو.



