"الوزراء": نائب الرئيس الصيني تعهد بالترويج للسياحة المصرية



قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المباحثات الثنائية بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ونائب رئيس جمهورية الصين تناولت العديد من الموضوعات من بينها: الخلل في الميزان التجاري بين مصر والصين.



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن نائب رئيس الصين تحدث بأن الصين ستعمل على معالجة عجز الميزان التجاري من خلال تشجيع الشركات الصينية على الاستيراد من مصر



ولفت إلى أن الصين ستعقد الدورة الأولي من معرض شنغهاي للتعريف بمنتجات الدول الأخرى، وهناك 12 دولة وجهت له الدعوة كضيف شرف من بينهم مصر، وهذا يعكس حجم تقدير الجانب الصين لمصر



وأشار إلى أن نائب الرئيس الصيني تحدث بأنه سيعمل بنفسه على الترويج للسياحة الصينية لمصر التي وصلت لـ300 الف صيني، وهذه شهادة كبيرة من مسؤول دولي كبير.



