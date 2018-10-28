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"قراصنة الكاريبي" كما لم تراهم من قبل

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 01:16 ص
قراصنة الكاريبي كما لم تراهم من قبل
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وكالات
 

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الممثل الأمريكي جوني ديب لن يشارك في بطولة الفيلم الجديد من سلسة "قراصنة الكاريبي".

ووفقا للصحيفة، أعلنت شركة "ديزني" للأفلام عن خططها في تغيير شكل شخصية "كابتن جاك سبارو"  بشكل جذري، بسبب انخفاض شباك التذاكر للجزء السابق

وأوضحت الشركة أن كلا من ريت ريزه وبول ويرنك، اللذان عملا معًا في فيلم "Deadpool" و"Zombieland"، سيقومان بكتابة الأفلام الجديدة، حيث يمتلكان حسا كوميديا عاليا في طرح الأفكار.

ولعب جوني ديب في جميع الأجزاء الخمسة من سلسلة "قراصنة الكاريبي" جنت خلال 14 عاما مبلغ 4.5 مليار دولار.

يذكر أن جوني ديب رشح لجائزة الأوسكار كأحسن ممثل عن أدائه لشخصية "كابتن جاك سبارو" عام 2004، لكن خسر الجائزة أمام النجم "شون بن" الذى حصل عليها عن فيلم "The Mystic".     


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