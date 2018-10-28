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مجلس الوزراء: كل المحافظات رفعت الاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 12:55 ص
مجلس الوزراء: كل المحافظات رفعت الاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول
المستشار نادر سعد
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كساب أحمد
 
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء طالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة موسم سيول الأمطار، قائلًا للمحافظين: "الأمطار عندما تأتي لن تخبرنا مسبقًا".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة استعدادات المحافظات لمواجهة الأمطار جاء بناءً على تكليف من رئيس الوزراء.

وأشار إلى أن كل المحافظات رفعت درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار أو السيول المحتملة.
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