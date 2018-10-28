أديب: "مصر كلها بتاخد دروس خصوصية"
الأحد 28/أكتوبر/2018 - 05:50 صهدى عبدالرازق
عقب الإعلامي عمرو أديب، على تقدم وزارة التعليم قانون لتجريم الدروس الخصوصية، قائلا: "إزاي هيطبق القانون ده معرفش".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، إلى أن تطبيق هذا القانون سيضمن شرح المدرسين في المدارس، مضيفًا: "مصر كلها بتاخد دروس مش طلاب المدارس الحكومية فقط".
وأضاف "أديب": "الدروس الخصوصية في مصر اجتياح، وفي حصص بتوصل لـ 300 جنيه زي كشف الأطباء".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، إلى أن تطبيق هذا القانون سيضمن شرح المدرسين في المدارس، مضيفًا: "مصر كلها بتاخد دروس مش طلاب المدارس الحكومية فقط".
وأضاف "أديب": "الدروس الخصوصية في مصر اجتياح، وفي حصص بتوصل لـ 300 جنيه زي كشف الأطباء".
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