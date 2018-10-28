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أديب: "مصر كلها بتاخد دروس خصوصية"

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 05:50 ص
أديب: مصر كلها بتاخد دروس خصوصية
الإعلامي عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
عقب الإعلامي عمرو أديب، على تقدم وزارة التعليم قانون لتجريم الدروس الخصوصية، قائلا: "إزاي هيطبق القانون ده معرفش".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، إلى أن تطبيق هذا القانون سيضمن شرح المدرسين في المدارس، مضيفًا: "مصر كلها بتاخد دروس مش طلاب المدارس الحكومية فقط".

وأضاف "أديب": "الدروس الخصوصية في مصر اجتياح، وفي حصص بتوصل لـ 300 جنيه زي كشف الأطباء".
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