أديب: "مصر كلها بتاخد دروس خصوصية"



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، إلى أن تطبيق هذا القانون سيضمن شرح المدرسين في المدارس، مضيفًا: "مصر كلها بتاخد دروس مش طلاب المدارس الحكومية فقط".



وأضاف "أديب": "الدروس الخصوصية في مصر اجتياح، وفي حصص بتوصل لـ 300 جنيه زي كشف الأطباء".



عقب الإعلامي عمرو أديب، على تقدم وزارة التعليم قانون لتجريم الدروس الخصوصية، قائلا: "إزاي هيطبق القانون ده معرفش".