بث مباشر مباراة الاهلي والوصل الاماراتي كورة ستار | مشاهدة مباراة الاهلي Al_AHLY والوصل الاماراتي AlWasl كورة لايف

قائمة الأهلي:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن عن قائمة الفريق وضمت كلًا من: شريف إكرامي وعلي لطفي ومحمد الشناوي، وأحمد فتحي وأحمد علاء وساليف كوليبالي وسعد سمير، وأيمن أشرف وصبري رحيل ومحمد هاني، وكريم نيدفيد، وهشام محمد وحسام عاشور وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد شريف وأحمد حمودي ووليد سليمان وميدو جابر وصلاح محسن، ومروان محسن ووليد أزارو.





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في مواجهة مرتقبة لعشاق الكرة العربية، يلتقي الفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى مع ضيفه الوصل الإماراتى في الثامنة مساءا اليوم الأحد 28-10-2018، فى ذهاب دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال. مقدمة عن المباراة: يدخل النادي الأهلي مباراة اليوم وهو منتشي بتأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبة وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي. ويسعى الأهلي لتحقيق فوز مطمئن في الذهاب قبل مباراة العودة بالإمارات 22 نوفمبر المقبل، وكان الأهلي قد تأهل لهذا الدوري بعد تخطي عقبة النجمة اللبناني حيث تعادلا ذهابا بدون أهدا ف في القاهرة وفاز إيابا في لبنان 4-1.

