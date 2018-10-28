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طالب ينتحل صفة طبيب بمستشفى بالدقهلية

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:13 ص
طالب ينتحل صفة طبيب بمستشفى بالدقهلية
طبيب - ارشيفية
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سالي رضوان
 
تمكنت لجنة من التفتيش المالي والإدارى بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، برئاسة عبد الحميد عبدالصمد، من اكتشاف واقعة انتحال طالب بالسنة السادسة طب المنصورة، لصفة الدكتور "حسين م ا"، طبيب مقيم تحاليل بمستشفى بالمحافظة.

وطالبت اللجنة الطالب بإبراز هويته، بعدما أكد لها أنه الطبيب "حسين" من قوة المستشفى واتخذت اللجنه الإجراءات القانونية بعمل محضر إثبات حالة وطلب النجدة، لكن الطالب هرب قبل وصول النجدة.

من جانبه، أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه فور وصول معلومات له حول الواقعة، كلف قسمم التفتيش بشن حملة على المستشفى للتأكد من ورود المعلومات والتي ثبت صحتها، مشيرا إلى أن لجنة من مديرية الصحة بالدقهلية برئاسة الدكتورة هبة الشريف، انتقلت لفحص الواقعة برمتها والوقوف على المتسببين فيها.

وشدد "مكى" على أنه سيتم مجازاة المتسببين بجزاء رادع لكل من سمح للطالب بالدخول وانتحال الصفة بالمستشفى.

وبدأت اللجنة في فحص الواقعة بمعاينة دفاتر الحضور والانصراف، وطالبت بتفريغ الكاميرات للوقوف على حقيقة الواقعة وإثباتها بالدليل القاطع.
المزيد عن: مستشفى طبيب الدقهلية اخبار مصر
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