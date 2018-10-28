ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

يلا شوت - مشاهدة مباراة الاهلي والوصل اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي والوصل الآن | الاهلي والوصل الاماراتي | كورة لايف

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 12:45 ص
يلا شوت - مشاهدة مباراة الاهلي والوصل اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي والوصل الآن | الاهلي والوصل الاماراتي | كورة لايف
طباعة
 
يلا شوت - مشاهدة مباراة الاهلي والوصل اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي والوصل الآن | الاهلي والوصل الاماراتي | كورة لايف  

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن عن قائمة الفريق وضمت كلًا من: شريف إكرامي وعلي لطفي ومحمد الشناوي، وأحمد فتحي وأحمد علاء وساليف كوليبالي وسعد سمير، وأيمن أشرف وصبري رحيل ومحمد هاني، وكريم نيدفيد، وهشام محمد وحسام عاشور وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد شريف وأحمد حمودي ووليد سليمان وميدو جابر وصلاح محسن، ومروان محسن ووليد أزارو.

 

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي والوصل الإماراتي في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية .

يلا شوت - مشاهدة مباراة الاهلي والوصل اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي والوصل الآن | الاهلي والوصل الاماراتي | كورة لايف  

في مواجهة مرتقبة لعشاق الكرة العربية، يلتقي الفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى مع ضيفه الوصل الإماراتى في الثامنة مساءا اليوم الأحد 28-10-2018، فى ذهاب دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

 

مقدمة عن المباراة:

 

يدخل النادي الأهلي مباراة اليوم وهو منتشي بتأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبة وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي.

 

ويسعى الأهلي لتحقيق فوز مطمئن في الذهاب قبل مباراة العودة بالإمارات 22 نوفمبر المقبل، وكان الأهلي قد تأهل لهذا الدوري بعد تخطي عقبة النجمة اللبناني حيث تعادلا ذهابا بدون أهدا ف في القاهرة وفاز إيابا في لبنان 4-1.

 

على الجانب الأخر أما فريق الوصل الإماراتي فواجهه في الدور الماضي فريق الاتحاد السعودي، وتمكن الوصل من التعادل في مباراة الذهاب بنتيجة هدف لمثله، فيما انتهت مباراته على ملعب نادي الوصل بالتعادل السلبي، ليتأهل الفريق الإماراتي بأفضلية تسجيل الأهداف خارج ملعبه، ويسعى الفريق الإماراتي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي في مباراة الذهاب.


يلا شوت - مشاهدة مباراة الاهلي والوصل اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي والوصل الآن | الاهلي والوصل الاماراتي | كورة لايف  
المزيد عن: مشاهدة مباراة الاهلي والوصل الاماراتي يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والوصل الاماراتي كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والوصل الاماراتي كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي والوصل الاماراتي على كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي والوصل الاماراتي بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الاهلي والوصل الاماراتي اليوم مشاهدة مباراة الاهلي والوصل الاماراتي مشاهدة البطولة العربية مباراة الاهلي والوصل الاماراتي في البطولة العربية مباراة الاهلي والوصل الاماراتي البطولة العربية مباشر بث مباشر مباراة الاهلي والوصل الاماراتي يوتيوب بث مباشر مباراة الاهلي والوصل الاماراتي كورة ستار بث مباشر مباراة الاهلي والوصل الاماراتي كورة اون لاين بث مباشر مباراة الاهلي والوصل الاماراتي بين سبورت بث مباشر مباراة الاهلي والوصل الاماراتي بدون تقطيع بث مباشر مباراة الاهلي والوصل الاماراتي اليوم بث مباشر بث مباشر مباراة الاهلي والوصل الاماراتي اليوم بث مباشر مباراة الاهلي والوصل الاماراتي الآن بث مباشر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
-
x
15:30
-
آرسنال
بيرنلي
-
x
15:30
-
تشيلسي
مانشستر يونايتد
-
x
18:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
17:15
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
19:00
-
سامبدوريا
نابولي
-
x
21:30
-
روما
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فيردر بريمن
-
x
19:00
-
باير ليفركوزن
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مارسيليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
كأس زايد للأندية الأبطال
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
20:00
-
الأهلي - السعودية
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
الوصل - الإمارات
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/28/2018 1:30:12 AM