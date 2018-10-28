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HD كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد بث مباشرْ HD اليوم 28-10-2018 اتش دي كورة مباراة Barcelona اليوم مباشر

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 12:47 ص
HD كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد بث مباشرْ HD اليوم 28-10-2018 اتش دي كورة مباراة Barcelona اليوم مباشر
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HD كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد بث مباشرْ HD اليوم 28-10-2018 اتش دي كورة مباراة Barcelona اليوم مباشر

يلتقي نادي برشلونة مع نظيره ريال مدريد في موقعة الكلاسيكو، في الخامسة والربع مساء اليوم الأحد، بتوقيت مصر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني، في المواجهة التي يحتضنها ملعب الكامب نو، الان يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد بث مباشر بدون تقطيع.

 HD كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد بث مباشرْ HD اليوم 28-10-2018 اتش دي كورة مباراة Barcelona اليوم مباشر


ويدخل الفريقان مباراة اليوم بشكل مختلف، فالكلاسيكو يغيب عنه للمرة الأولى منذ 9 سنوات كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق، والذي رحل إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي بداية من فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 105 مليون جنيه استرليني، والأرجنتيني الساحر ليونيل ميسي، الذي يغيب بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام إشبيلية في بطولة الدوري الإسباني، في المواجهة التي انتهت بفوز البارسا بأربعة أهداف مقابل هدفين، حيث ستكون المرة الأولى للكلاسيكو منذ سنوات التي يغيب كل اللاعبين.

 HD كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد بث مباشرْ HD اليوم 28-10-2018 اتش دي كورة مباراة Barcelona اليوم مباشر


وتبدأ مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في تمام الساعة الخامسة والربع مساء اليوم بتوقيت مصر، السادسة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، السادسة والربع مساء بتوقيت فلسطين ، السادسة والربع مساء بتوقيت الأردن، السادسة والربع مساء بتوقيت سوريا.

 HD كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد بث مباشرْ HD اليوم 28-10-2018 اتش دي كورة مباراة Barcelona اليوم مباشر


وستكون المباراة الهامة والمرتقبة في الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة على ملعب الكامب منقولة عبر قنوات بي إن سبورت اتش دي وتحديدا قناة بي إن سبورت اتش دي 1، وبي إن سبورت اتش دي 3، في تغطية مميزة تقدمها قنوات بي إن سبورت، حيث سيكون المعلق عصام الشوالي معلقا على أحداث المباراة من الملعب، بالإضافة إلى حفيظ دراجي وعلي محمد علي من الأستوديو.

 HD كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد بث مباشرْ HD اليوم 28-10-2018 اتش دي كورة مباراة Barcelona اليوم مباشر


ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أتليتكو مدريد المتصدر (19 نقطة)، في حين يأتي ريال مدريد في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

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