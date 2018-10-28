تابع الاسطورة بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم 2018-10-28 يلا شوت  مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر 

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موعد مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بدون تقطيع اليوم في تمام الـ 9:45 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 8:45 مساءاً بتوقيت مصر.





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التشكيل المتوقع:





في ظل غياب ليونيل ميسي عن البرسا سيكون تشكيل برشلونة على النحو التالي:





حراسة المرمى: تير شتيجن





الدفاع: بيكيه ، جوردى ألبا ، لينجليت ، سيميدو





الوسط: أرثر ، بوسكيتس ، راكيتيتش





الهجوم: سواريز ، كوتينيو ، رافينيا





على الجانب الأخر يعاني ريال مدريد كثيرا قبل موقعة الكلاسيكو، خاصة بعد افتقاده لنجمه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد رحيله ليوفنتوس الإيطالي، ويقدم الريال موسما سيئا للغاية محليا وأوروبيا، حيث حقق الفريق فوزه الأول بعد أكثر من شهر في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، أمام فيكتوريا بلزن بهدفين مقابل هدف، وذلك بعد النتائج السيئة الذي قدمها الفريق في المباريات السابقة.

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يدخل يفريق برشلونة مباراة اليوم وهو في حالة فنية مستقرة بعد الفوز على الإنتر، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا بهدفين دون رد واحتلال صدارة المجموعة، أما في الدوري فيحتل الفريق المركز الأول في جدول الترتيب، برصيد 18 نقطة، بعدما فاز في خمس مباريات وتعادل في ثلاث وخسر لقاء وحيد، وسعاني برشلونة كثيرا بسبب غياب نجمه الأول النجم الأرجنتيني الساحر ليونيل ميسي والذي تعرض لإصابة قوية في مباراة إشبيلية الأخيرة بالدوري.









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