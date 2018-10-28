جنات: حال سوق الغناء سيئ.. والقرصنة كلفت المنتجين خسائر فادحة







وتابعت قائلة: تعبنا والشركات من الخسائر، ولذلك تلجأ ال أن تتقاضى مالًا من المطرب حينما يحل ضيفًا على برنامج أو عندما يحيي حفلة يقدمها وهذا حقهم.





أوضحت المطربة جنات، أن سبب قلة تصوير الأغاني كفيديو كليب يعود إلى زيادة التكلفة، كما أن الوضع كل فترة يزداد سوءًا، لافتة إلى أن السوشيال ميديا ساعدهم كثيرًا في الانتشار ولكنه أضرهم أيضا.وأضافت خلال لقائها فى برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة MBC مصر، أن حال سوق الغناء سيئ جدًا هذه الأيام وسيظل هكذا طالما لا يوجد قانون يحمى الملكية الفكرية عبر الإنترنت، فالمواقع تعرض الألبومات مجانًا وهذه تعتبر سرقة.