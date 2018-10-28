"الأرصاد": حالة عدم استقرار الأحوال الجوية انتهت.. ولكن

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية انتهت بنهاية يوم الجمعة، وهناك حالة تحسن على كافة أنحاء الجمهورية.



وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس"، أن فرص سقوط الأمطار، وتساقط الرياح انتهت، والشيء الوحيد المؤثر على المواطنين هو الشبورة المائية بالقرب من المسطحات المائية، والأراضي الزراعية.



ولفت إلى أن درجة الحرارة تتراوح ما بين 27 و28 درجة مأوية، وستصل ليلًا لـ18 درجة، مطالبًا المواطنين بارتداء الجواكت ليلًا والصباح الباكر.



