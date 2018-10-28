ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الأرصاد": حالة عدم استقرار الأحوال الجوية انتهت.. ولكن

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 04:10 ص
الأرصاد: حالة عدم استقرار الأحوال الجوية انتهت.. ولكن
الدكتور أحمد عبد العال
طباعة
كساب أحمد
 
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية انتهت بنهاية يوم الجمعة، وهناك حالة تحسن على كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس"، أن فرص سقوط الأمطار، وتساقط الرياح انتهت، والشيء الوحيد المؤثر على المواطنين هو الشبورة المائية بالقرب من المسطحات المائية، والأراضي الزراعية.

ولفت إلى أن درجة الحرارة تتراوح ما بين 27 و28 درجة مأوية، وستصل ليلًا لـ18 درجة، مطالبًا المواطنين بارتداء الجواكت ليلًا والصباح الباكر.

المزيد عن: مناخ سيول حالة الطقس حالة الجو جوي امطار الدكتور أحمد عبد العال استقرار أرصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
-
x
15:30
-
آرسنال
بيرنلي
-
x
15:30
-
تشيلسي
مانشستر يونايتد
-
x
18:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
17:15
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
19:00
-
سامبدوريا
نابولي
-
x
21:30
-
روما
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فيردر بريمن
-
x
19:00
-
باير ليفركوزن
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مارسيليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
كأس زايد للأندية الأبطال
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
20:00
-
الأهلي - السعودية
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
الوصل - الإمارات
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/28/2018 4:40:34 AM