"أديب" عن زيادة سكان مصر 230 ألف نسمة في أكتوبر: "هنجبلهم بطاطس منين"



وشدد "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، على ضرورة وضع حل للزيادة السكانية، ويكون هناك حراك مجتمعي للقنبلة السكانية، حيث تقترب الزيادة السكانية في مصر إلى 3 مليون سنويا.



وأشار إلى أن مصر تزيد سنويًا بمقدار حجم دول، متسائلا: "فين محمدين وحسنين".



أبدى الإعلامي عمرو أديب، دهشته من زيادة عدد السكان 230 ألف نسمة خلال شهر أكتوبر وفقا لما أعلنه جهاز الإحصاء، قائلا: "الناس دي هنأكلها منين، هنربيهم إزاي، هنجبلهم بطاطس منين".