"التضامن" تكشف تفاصيل جديدة عن مشروع "مستورة"

كشف الدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل مشروع "مستورة"، والذي يستهدف السيدات المعيلات، موضحًا أن المشروع ليس قرضًا ماليًا ولكن مشروع قائم مباشرًة.



وقال العقبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة "، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، مساء السبت إن مشروع "مستورة" يتواجد بجميع محافظات مصر، من أجل تلبية المشروع التي تحتاجها المرأة.



وأضاف أن مشروع مستورة يتراوح ما بين مشروعات صناعية وخدمية، وحيوانية وغيرها، لافتًا إلى أن المشروعات التجارية وصلت إلي 6575 مشروعا بتكلفة 108 ملايين جنيه.



ولفت إلي أن سيدات القري تلجأ إلي مشروعات الثروة الحيوانية التي بلغت قيمتها 106 ملايين جنيه حتي الأن، متابعًا: "في فترة وجيزة تم إنجاز 15 ألف مشروع، وذلك من خلال التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، وبنك ناصر الذي يقوم بتمويل المشروع".



وأشار المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي إلى أن الحصول علي تلك القروض يتم من خلال فروع بنك ناصر، وبيت الزكاة بمختلف محافظات الجمهورية.

