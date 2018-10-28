نقيب الفلاحين يفجر مفاجأة: أزمة البطاطس ستمتد للسنة المقبلة



وقال "حسين" خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "cbc" مساء السبت، إن المحصول الجديد يحتاج لتقاوي من المحصول الحالي الذي تم رفع سعره، وبالتالي سيتم شراء تقاوي بسعر عالي، مضيفًا: "هناك تخديرًا وليس حلا جذريًا للمشكلة وبالتالي سيتم تكرار ارتفاع الأسعار".



وتابع نقيب عام الفلاحين أن الحل الجذري هو منع التصدير أو فتح الاستيراد، بالإضافة إلى الاهتمام بالبذور لأننا أصبحنا دولة عقيمة بشأن البذور ونعتمد فقط على الاستيراد.



توقع حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، ارتفاع أسعار البطاطس خلال الفترة المقبلة بشدة، حتى بعد جني المحصول الجديد.