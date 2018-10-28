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"الزراعة" توضح الأسباب الحقيقة وراء ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:51 ص
الزراعة توضح الأسباب الحقيقة وراء ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة
خضروات
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داليا الحسين
 
كشف الدكتور محمود عطا وكيل وزارة الزراعة عن أسباب ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة، مشيرًا إلى أن الدولة تتدخل لضبط الأسعار.

وأضاف "عطا"، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة جاء نتيجة تعدد حلقات الوسطاء من المنتج إلى المستهلك، لافتًا إلى أن وزارتي التموين والزراعة تنسقان معًا لخفض الحلقات الوسيطة.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الممارسات الاحتكارية تتسبب في ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة أيضًا بالإضافة إلى الإشاعات التي تروج عن فشل المحاصيل.
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