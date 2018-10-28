محافظ كفر الشيح عن إحالة 4 آلاف موظف للتحقيق: "لسه فيه تاني" (فيديو)

علق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، على إحالته 4 آلاف موظف للتحقيق، قائلًا: "مش كتير يا فندم، لسه فيه تاني".



وأضاف "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس"، أنه يقوم بجولات ميدانية في كل الجهات في المحافظة سواء المستشفيات أو جمعيات زراعية أو أي هيئة تابعة للدولة في محافظة الشرقية.



ولفت إلى أنه ذهب للشئون الإدارية في وحدة محلية بمحافظة كفر الشيخ فلم يجد بها 37 موظفًا، فقام بإحالتهم للتحقيق.

