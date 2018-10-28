ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محافظ كفر الشيح عن إحالة 4 آلاف موظف للتحقيق: "لسه فيه تاني" (فيديو)

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:09 ص
محافظ كفر الشيح عن إحالة 4 آلاف موظف للتحقيق: لسه فيه تاني (فيديو)
محافظ كفر الشيخ
طباعة
كساب أحمد
 
علق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، على إحالته 4 آلاف موظف للتحقيق، قائلًا: "مش كتير يا فندم، لسه فيه تاني".

وأضاف "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس"، أنه يقوم بجولات ميدانية في كل الجهات في المحافظة سواء المستشفيات أو جمعيات زراعية أو أي هيئة تابعة للدولة في محافظة الشرقية.

ولفت إلى أنه ذهب للشئون الإدارية في وحدة محلية بمحافظة كفر الشيخ فلم يجد بها 37 موظفًا، فقام بإحالتهم للتحقيق.
المزيد عن: موظفين مصر محافظ كفر الشيخ تحقيق اخبار مصر إحالة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
-
x
15:30
-
آرسنال
بيرنلي
-
x
15:30
-
تشيلسي
مانشستر يونايتد
-
x
18:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
17:15
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
19:00
-
سامبدوريا
نابولي
-
x
21:30
-
روما
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فيردر بريمن
-
x
19:00
-
باير ليفركوزن
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مارسيليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
كأس زايد للأندية الأبطال
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
20:00
-
الأهلي - السعودية
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
الوصل - الإمارات
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/28/2018 4:40:34 AM