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"التنمية المحلية" تكشف تفاصيل برنامج "مشروعك" لريادة الأعمال

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 01:13 ص
التنمية المحلية تكشف تفاصيل برنامج مشروعك لريادة الأعمال
خالد قاسم
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هدى عبدالرازق
 
قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن خدمة المواطن شرف للوزارة، ويعتزوا بها، لافتًا إلى أنهم يشجعوا ريادة الأعمال حيث أعادوا تفعيل برنامج "مشروعك" من جديد.

وأضاف "قاسم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن هناك أكثر من 260 مكتب تابعين لبرنامج مشروعك على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى تدريب المشرفين على المكاتب.

وأضاف أن هناك طفرة في مستوى أداء مكاتب برنامج مشروعك، منوهًا بأنه تم التعاقد مع أكبر 6 بنوك في مصر لقوموا بتمويل أصحاب المشروعات، موضحا أن شاب يريد التعرف أكثر على برنامج مشروعك يمكنه الدخول على موقع وزارة التنمية المحلية، أو صفحة "مشروعك" على الفيسبوك.
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