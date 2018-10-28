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عبدالله رشدي: لا يجب أن تنشر الفتيات صورهن على "فيس بوك" منعًا للفتنة

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:21 ص
عبدالله رشدي: لا يجب أن تنشر الفتيات صورهن على فيس بوك منعًا للفتنة
عبدالله رشدي
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور عبدالله رشدي، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه لا يجب أن تنشر الفتيات صورهن على الفيسبوك طالما يمكن أن يفتن بها أحد.

وعن إدعاء البعض النبوة، أشار "رشدي"، خلال حواره مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن كل من ادعى النبوة بعد النبي هو كاذبًا.

وناشد علماء الدين الذين يظهروا على الفضائيات أن يقدموا محتوى ينتفع به المسلمين، وأن يبتعدوا عن الكذب والرياء.
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