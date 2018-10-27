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تواصل- السعودية| "تعليم الشرقية" توضح حقيقة تعليق الدراسة بسبب الطقس

السبت 27/أكتوبر/2018 - 11:23 م
تواصل- السعودية| تعليم الشرقية توضح حقيقة تعليق الدراسة بسبب الطقس
أرشيفية
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أكدت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أنه لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعليق الدراسة بتعليم الشرقية غدا الأحد.

 

وقالت عبر حسابها على "تويتر"، إنه لم يصدر أي قرار رسمي بشأن تعليق الدراسة نتيجة حالة الطقس السائدة في المنطقة.

 

ومن جانبها حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق، قائدي المركبات، على طرق الدمام، بسبب الظروف المناخية التي تتعرض لها المنطقة الشرقية.

 

المصدر:- صحيفة تواصل
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