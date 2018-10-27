عاجل- السعودية| صاعقة تضرب الدمام تزامناً مع سقوط الأمطار (فيديو)

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أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم السبت، صاعقة رعدية تضرب الدمام تزامناً مع الأمطار التي تشهدها المنطقة.





وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من سقوط الأمطار الغزيرة على الدمام المصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار،

وأصدرت وزارة النقل، اليوم السبت، تنبيه لمستخدمي طريق المدينة المنورة - القصيم القديم وطريق المدينة المنورة / حائل المزدوج، حيث حذت من عاصفة ترابية.

المصدر:- صحيفة عاجل