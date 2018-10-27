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سعر الدولار أمام الجنيه فى نهاية التعاملات اليوم السبت 27/10/2018

السبت 27/أكتوبر/2018 - 11:10 م
سعر الدولار أمام الجنيه فى نهاية التعاملات اليوم السبت 27/10/2018
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الفجر الاقتصادى
 
واصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، استقراره فى نهاية التعاملات اليوم السبت، مسجلاً 17.85 جينها للشراء، 17.97 جنيها للبيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي.

وسجل بنك مصر 17.79 جنيه للشراء وسعر 17.89 جنيه للبيع، كما سجل بنك الإسكندرية 17.86 جنيه للشراء وسعر 17.96 جنيه للبيع، وسجل البنك الأهلي المصري 17.78 جنيه شراء وسعر 17.88 جنيه للبيع.

وبلغ الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.89 جنيه شراء و 17.99 جنيه بيع، وفي البنك العقاري المصري 17.89 جنيه شراء وسعر 17.96 جنيه للبيع، بينما سجل بنك التعمير والإسكان 17.87 جنيه شراء وسعر 17.96 جنيه بيع، وبنك قناة السويس 17.87 جنيه شراء وسعر 17.96 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك المصري الخليجي 17.87 جنيه شراء وسعر 17.96 جنيه بيع، وفي بنك كريدي أجريكول 17.87 جنيه شراء و 17.96 جنيه للبيع، أما في البنك الأهلي الكويتي فسجل17.87 جنيه شراء وسعر 17.96 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدولار في السوق الموازي نحو 17.90 جنيها.
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