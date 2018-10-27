موناكو يتعثر أمام ديجون.. وليل يهزم كان بالدوري الفرنسي





تغلب نادي ليل، اليوم السبت، على ضيفه كان، بهدف نظيف، اليوم السبت، في إطار الجولة الـ 11 من عمر الدوري الفرنسي.





سجل هدف اللقاء الوحيد، رافائيل لياو لاعب ليل، في الدقيقة 56.





ورفع ليل رصيده إلى 25 نقطة في الوصافة، فيما تجمد رصيد كان عند 11 نقطة في المركز الـ 13.





وضمن منافسات نفس الجولة، تعادل فريق موناكو مع ضيفه ديجون بنتيجة 2-2.





سجل لأصحاب الأرض، بنيامين هنريكس وكميل جليك، أما ثنائية الضيوف حملت توقيع مايكل ألفونس ومهدي عبيد.

وبهذا التعادل، رفع ديجون رصيده من النقاط إلى 11 نقطة، مقابل 7 نقاط لموناكو.

وفي نفس الجولة، فاز مونبلييه على مضيفه تولوز بثلاثية نظيفة، ليرتفع رصيد الفريق إلى 22 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد تولوز عند 13 نقطة في المركز التاسع.

وتمكن نانت، من الفوز على مضيفه أميان، بهدفين لواحد، حيث سجل للضيوف، جابرييل بوتشيليا وإيميليانو سالا، فيما أحرز ماثيو بودمر، هدف صاحب الأرض.

وبهذه النتيجة، رفع نانت رصيده إلى 12 نقطة، فيما تجمد رصيد أميان عند 10 نقاط في المركز الـ 18.

ونجح فريق ستراسبورج في تحقيق التعادل مع مضيفه جانجون، بهدف لكل منهما.

وبهذه النتيجة، رفع ستراسبورج رصيده إلى 16 نقطة، مقابل 7 نقاط لجانجون.



