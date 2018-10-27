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لهذا السبب.. أيوشمان خورانا يصوم "كارفا شوت" بدلًا من زوجته

السبت 27/أكتوبر/2018 - 11:04 م
لهذا السبب.. أيوشمان خورانا يصوم كارفا شوت بدلًا من زوجته
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الفجر الفني
 

احتفل اليوم النجم الهندي ايوشمان خورانا، بصيام "كارفا شوت" مع زوجته الكاتبة طاهرة كاشياب، الذي أعلنت مؤخرآ بإصيبتها بسرطان الثدي.

 

ولعدم قدرة طاهرة، على صيام "كارفا شوت" بسبب المرض، قام "خورانا" بالصيام بدلًا من زوجته لمساندتها على مواجهة مرض السرطان، ومن المعروف أن "كارفا شوت" هو يوم صيام للزوجات فقط وليس الأزواج.

 

يذكر أن "كارفا شوت" هو تقليد هندوسى قديم حيث تصوم المرأة يوم واحد من طلوع الشمس إلى مغيبها من أجل صحة زوجها وطول عمره وتصلى له، ومن التقاليد أيضاً أن تنتظر المرأة حتى يطلع القمر ويعطيها زوجها الماء والطعام بيديه.

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