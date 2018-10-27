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ترامب يصف هجوم بنسلفانيا عمل "معاد للسامية"

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:58 م
ترامب يصف هجوم بنسلفانيا عمل معاد للسامية
دونالد ترامب
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وكالات
 

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهجوم على معبد يهودي في مدينة بتسبرغ بولابة بنسلفانيا، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل بأنه "عمل معاد للسامية".

وقال ترامب اليوم السبت "إن هذا العمل هو شر خالص من قاتل جماعي"، مضيفا "الأعمال المعادية للسامية يجب إدانتها ومواجهتها في كل مكان وأي مكان تظهر به".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتابع أحداث الهجوم على معبد يهودي في ولاية بنسلفانيا، مؤكدا سقوط عدد من الضحايا.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم السبت "أتابع الأحداث الجارية في بيتسبرغ ببنسلفانيا، قوات إنفاذ القانون متواجدة في المشهد، جميع من في منطقة سكويرل هيل يجب أن يتخذوا مأوى".

وأضاف ترامب "يبدو أن هناك عدد من الضحايا، احذروا من المهاجمين".

وارتفع عدد  القتلى إلى 11 شخصا في إطلاق نار داخل معبد يهودي بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وفقا لتقارير إعلامية أمريكية اليوم السبت

المزيد عن: يصف ولاية بنسلفانيا الأمريكية هجوم على معبد يهودي معاد للسامية عمل دونالد ترامب
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