أبرز وأهم الأخبار اليوم السبت 27-10-2018 في محافظة سوهاج
السبت 27/أكتوبر/2018 - 11:06 مأبورية حسين
شهدت محافظة سوهاج، اليوم السبت، عددًا من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها ما يلي:-
حريق هائل يلتهم مزرعة الصرف الصحي بسوهاج
سيطرت إدارة الحماية بسوهاج نشوب حريق بمزرعة بوص خاصة بالصرف الصحي بناحية الكولا علي مساحة 14 فدان من إجمالي مساحة المزرعة 4000 فدان.
محافظ سوهاج يفتتح مبنى المديرية المالية بعد التطوير
افتتح الدكتور احمد الانصاري محافظ سوهاج اليوم مبني المديرية المالية بعد اعمال التطوير وإنشاء مركز التدريب والبحوث المالية، بحضور عماد عبد الله عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، والمحاسب محمد أحمد الطويل وكيل وزارة المالية بسوهاج، ولفيف من القيادات التنفيذية والمالية بالمحافظة.
رئيس جامعة سوهاج يوقع بروتوكولا مع جامعة صينية في مجال الطاقة
وقع اليوم الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج بروتوكول تعاون مع يانج يونج رئيس جامعة شمال الصين للطاقة الكهربية، في حضور الدكتور حسين ابراهيم المستشار الثقافي المصري بالصين، جاء ذلك علي هامش مشاركة رئيس الجامعة في مؤتمر الطاقة المتجددة والمنعقد في جامعة بكين في الفترة من 25 الي 30 من شهر اكتوبر الجاري، بمشاركة 30 جامعة صينية وأوروبية.
حريق هائل يلتهم مزرعة الصرف الصحي بسوهاج
سيطرت إدارة الحماية بسوهاج نشوب حريق بمزرعة بوص خاصة بالصرف الصحي بناحية الكولا علي مساحة 14 فدان من إجمالي مساحة المزرعة 4000 فدان.
محافظ سوهاج يفتتح مبنى المديرية المالية بعد التطوير
افتتح الدكتور احمد الانصاري محافظ سوهاج اليوم مبني المديرية المالية بعد اعمال التطوير وإنشاء مركز التدريب والبحوث المالية، بحضور عماد عبد الله عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، والمحاسب محمد أحمد الطويل وكيل وزارة المالية بسوهاج، ولفيف من القيادات التنفيذية والمالية بالمحافظة.
رئيس جامعة سوهاج يوقع بروتوكولا مع جامعة صينية في مجال الطاقة
وقع اليوم الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج بروتوكول تعاون مع يانج يونج رئيس جامعة شمال الصين للطاقة الكهربية، في حضور الدكتور حسين ابراهيم المستشار الثقافي المصري بالصين، جاء ذلك علي هامش مشاركة رئيس الجامعة في مؤتمر الطاقة المتجددة والمنعقد في جامعة بكين في الفترة من 25 الي 30 من شهر اكتوبر الجاري، بمشاركة 30 جامعة صينية وأوروبية.