أتلتيكو مدريد يهزم ريال سوسييداد ويتصدر الليجا

اعتلى فريق أتلتيكو مدريد صدارة الدوري الإسباني بفضل فوزه على ضيفه ريال سوسيداد 2 صفر السبت في المرحلة العاشرة من المسابقة.





واستعاد جيرونا نغمة الانتصارات بفوز ثمين 2 / 1 على رايو فاليكانو.





وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها اكتسح سيلتا فيجو ضيفه إيبار 4 /صفر وفاز ليفانتي على ضيفه ليجانيس 2 /صفر وتعادل أتلتيك بيلباو مع ضيفه بلنسية سلبيا.





وصعد أتلتيكو إلى الصدارة برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه برشلونة وتوقف رصيد سوسيداد عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.





وبإمكان برشلونة أن يستعيد موقعه في الصدارة ولكن ذلك يتوقف على نتيجة مباراة الكلاسيكو التي تجمعه الأحد بضيفه ريال مدريد.





وسجل اتلتيكو هدفا في كل شوط ليحصد الفوز والنقاط الثلاث.





وتقدم المدافع الاوروجوياني الدولي دييجو جودين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد مرور رائع من أنخل كوريا من الناحية اليمنى قبل أن يمرر كرة عرضية أبعدها دفاع سوسيداد لتصل إلى جودين الذي سدد كرة قوية على يسار ميجل انخل مويا حارس الفريق الضيف.





وأضاف المدافع البرازيلي فيليبي لويس الهدف الثاني لاتلتيكو في الدقيقة 62 بعدما توغل بشكل جيد داخل منطقة جزاء ريال سوسيداد ثم سدد كرة قوية بقدمه اليمنى على يسار مويا.





وجاء الفوز ليرفع بعض الضغط عن كاهل المدرب الأرجنتيني لاتلتيكو دييجو سيميوني بعد التعادل أمام فياريال 1 /1 في الجولة الماضية من الدوري الإسباني والخسارة الثقيلة على ملعب بوروسيا دورتموند الألماني صفر/4 في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.





وعلى إستاد مونتيليفي رفع جيرونا رصيده إلى 13 نقطة في المركز العاشر بعدما حقق أول فوز له في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة وتجمد رصيد فاليكانو عند ست نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير بعدما مني بالهزيمة الرابعة مقابل ثلاثة تعادلات في آخر سبع مباريات خاضها بالمسابقة.





وأنهى جيرونا الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما كريستيان بورتوجيس في الدقيقتين 34 من ضربة جزاء و45 .





وفي الشوط الثاني ، سجل أليخاندرو جالفيز هدف حفظ ماء الوجه لفاليكانو في الدقيقة 61 وفشل الفريق في استغلال النقص العددي في صفوف مضيفه بعد طرد أنطوني لوزانو في الدقيقة 88 لينتهي اللقاء لصالح جيرونا.





وعلى ملعب بالايدوس تقمص المهاجم الإسباني الدولي اياجو اسباس وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) لسيلتا فيجو.





وجاءت الأهداف الثلاثة لاسباس في الدقائق الخامسة و36 و82 وتكفل برايس مينديز بتسجيل الهدف الأخر في الدقيقة 56.





الفوز رفع رصيد سيلتا فيجو إلى 13 نقطة في المركز التاسع بفارق نقطتين عن إيبار صاحب المركز الخامس عشر.





وفاز ليفانتي على ليجانيس بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع وظل ليجانيس في المركز الثالث من القاع بثمان نقاط.





وتقدم روجر مارتي سالفادور بهدف لليفانتي في الدقيقة 14 وأضاف روبن روتشينا الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة.



