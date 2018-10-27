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انفجار طائرة مالك نادي ليستر سيتي

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:48 م
انفجار طائرة مالك نادي ليستر سيتي
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الفجر السعودى
 
انفجرت طائرة فيتشاي سريفادانابرابا، مالك نادي ليستر سيتي الانجليزي، خارج ملعب النادي كينج باور، وذلك عقب انتهاء مباراة الفريق أمام وست هام يونايتد في الدوري الانجليزي.

وتعرضت الطائرة للإنفجار عقب لحظات من إقلاعها في الهواء خارج الملعب وتوجه إليها مباشرةً قوات الشرطة والمطافئ لإنقاذ الأمر.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه لم يتحدد عدد أو هوية الأشخاص المتواجدين داخل الطائرة كما لم يظهر خلال المباراة غير فيتشاي سريفادانابرابا بدون أي شخص من أفراد عائلته.

وأغلقت المنطقة المحيطة بموقع الانفجار برغم أن حافلة وست هام قد غادرت الملعب بينما تواجد عدد من لاعبي ليستر سيتي داخل الملعب أثناء الانفجار.

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