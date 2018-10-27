القابضة للغزل والنسيج تكشف حقيقة تسريح العمالة الفنية



وتوقع "مصطفي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "cbc "، مساء السبت أن تحقق الشركة الكثير من الأرباح خلال 3 سنوات المقبلة، بالإضافة إلي زيادة العمالة داخل المصانع الجديدة بعد افتتاحها.



وأشار رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج إلى أن الهدف من عقد الشراكة مع بعض الشركات اليابانية هو تطوير القطاع، ونقل بعض الشركات من المناطق السكانية، وزيادة أعداد المصانع داخل الدولة، مؤكدًا أن إغلاق بعض المصانع ونقلها جاء بسبب تهالكها.



ولفت إلى أنه تم تحديد المصانع التي تحتاج إلي نقل وتطوير وسيبدأ العمل في تنفيذها خلال الفترة الحالية، متابعًا: خسائر الغزل والنسيج تنخفض تدريجًيا عامًا بعد عامًا وعقب افتتاح المصانع الجديدة، سيتم القضاء علي مديونيات الغزل والنسيج".



نفى الدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ما تردد عن تسريح عدد من العمالة الفنية بمصانع الشركة، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح مركز تدريب للغزل والنسيج.