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أبرز وأهم الأخبار اليوم السبت 27-10-2018 في محافظة قنا

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:55 م
أبرز وأهم الأخبار اليوم السبت 27-10-2018 في محافظة قنا
أهم أخبار محافظة قنا اليوم
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بسام عبدالحميد
 
شهدت محافظة قنا، اليوم السبت، عددًا من الأحداث والقرارت والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها ما يلي:

إنطلاق بطولة "طلاب من أجل مصر" لكرة القدم بجنوب الوادي بقنا
تنظم أسرة طلاب من أجل مصر، بجامعة جنوب الوادي بقنا، بطولة "كأس طلاب مصر بجنوب الوادي لكرة القدم"، والذي تنطلق أولى فعالياته اليوم السبت، وتنتهي الإثنين 29 أكتوبر الجاري.

ضبط 4 متهمين باختطاف "سمسار" في قنا
تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، بأشراف اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، من تكثيف جهودها وضبط مرتكبي واقعة اختطاف "سمسار"وأصابة شخصين في مركز نجع حمادي.

عروض الموسيقى الهولاندية تشعل حفل افتتاح ملتقى الثقافة الأفريقية بجنوب الوادي (صور)
انطلقت فعاليات ملتقى الثقافة الإفريقية "جسر التواصل بين الشعوب" تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة والذى تنظمه الجامعة خلال الفترة من 27 أكتوبر الجاري حتى أول نوفمبر المقبل، بمشاركة جامعات بابل بالعراق وبحرى بالسودان وحضرموت باليمن ومن الجامعات المصرية القاهرة وأسيوط وأسوان وطنطا ومدينة السادات والمنوفية والتعليم العالى والسويس وقناة السويس وسوهاج والمصرية اليابانية بالإضافة إلى الجامعة المنظمة جنوب الوادي.

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