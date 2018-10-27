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دبلوماسي سابق: ألمانيا شريك هام لمصر في مشروعات تنموية كبرى

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:52 م
دبلوماسي سابق: ألمانيا شريك هام لمصر في مشروعات تنموية كبرى
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رقية جمال
 
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق وسفير مصر السابق بألمانيا، تعقيبًا على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لألمانيا للمشاركة في قمة القادة الأفارقة، إن ألمانيا عصب الاقتصاد الأوروبي، ورابع اقتصاد على مستوى العالم، والتواصل والتنسيق بين مصر وألمانيا مستمر منذ الزيارة التاريخية للرئيس السيسي خلال 2015. 

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن حجم التبادل التجاري قارب على 5 مليون يورو، وألمانيا شريك هام لمصر في مشروعات تنموية كبرى منها مشروعات بنية تحتية، ومشروعات سيمنز العملاقة في مجال الكهرباء، والتى أدت لإضافة 14.5 ألف ميجاوات للشبكة القومية الموحدة من الكهرباء، مما أدي لظهور مصر كفرصة استثمارية واعدة باعتبار أن الطاقة امر هام للمستثمر.

وتابع، أن هذا هو اللقاء السادس بين الرئيس السيسي، والمستشارة الألمانية ميركل، يعكس تطابق الرؤي بين الحكومات والتنسيق بين القيادات السياسية للبلدين، فهناك بعد ثنائي هام جدًا لهذه الزيارة.
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