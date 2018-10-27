للعام الثاني.. "البرانقة" بطلا لدورة النويرة في بني سويف (صور)

اختتمت دورة كرة القدم ، مساء اليوم السبت، التي نظمها مركز شباب قرية النويرة في إهناسيا ببني سويف، والتي انتهت مباراتها النهائية بفوز فريق «البرانقة» على فريق "بيلفيا" بهدف نظيف، ليحقق مركز شباب البرانقة الفوز بثانى ألقاب الدورة للعام الثاني على التوالي.



قال أحمد شعبان، رئيس مجلس إدارة مركز شباب النويرة، إن المركز نظم الدورة بإشراف مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، وبرعاية إحدى الشركات الخاصة، وتنافس فيها 60 فريقًا من جميع مراكز شباب المحافظة، تم تقسيمهم لـ16 مجموعة، وأسفرت مباريات التصفيات بينهم، عن صعود مركزى شباب بيلفيا والبرانقة للمبارة النهائية.



وأجريت المباراة النهائية بحضور النواب "محمد كساب ومجدي بيومي وهشام سليم ومحمود أبوعزوز" عضاء مجلس النواب، وأحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة، وابراهيم دهشان مدير إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة ويحيى ياسين، رئيس مركز إهناسيا، والمقدم أحمد عبد العظيم، رئيس مباحث سمسطا أبن قرية النويرة، وعددًا من التنفيذيين والقيادات الطبيعية، وسط حضور جمهور غفير من أهالي القرية والقرى المجاورة.



وشهدت المباراة النهائية منافسة شرسة بين فريقي المبارة النهائية وانتهت بفوز فريق مركز شباب البرانقة بالمبارة بهدف نظيف، جاء في الدقائق الخمس الأولى من اللقاء، وتسيد لاعبو بيلفيا باقي مجريات اللقاء، محاولين تعويض الهدف، ولكن بأت محاولاتهم بالفشل مع تألق لاعبو البرانقة وحارس مرماهم، إلى أن أعلن حكم اللقاء نهاية المباراة وفوز "البرانقة" بكأس الدورة.



وعقب نهاية المباراة، سلم وكيل الشباب والرياضة، والنواب الحاضرين، ميداليات المركزين الأول والثاني وكؤوس أحسن لاعب وأفضل حارس وهداف الدورة، والهدايا التذكارية على اللاعبين، واستلم كابتن فريق البرانقة كأس البطولة وسط أجواء احتفالية بنهاية الدورة، التى أشاد الجميع بُحسن تنظيمها.