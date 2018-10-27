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"التموين": الحكومة نجحت في خفض أسعار البطاطس لنصف الثمن خلال 48 ساعة (فيديو)

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:48 م
التموين: الحكومة نجحت في خفض أسعار البطاطس لنصف الثمن خلال 48 ساعة (فيديو)
أحمد كمال
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كساب أحمد
 
قال أحمد كمال، معاون وزير التموين، إن الوزارة تقوم بالتحرك على قدم وساق من أجل توفير السلع خاصة الطماطم والبطاطس من خلال طرح هذه السلع في المجمعات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة.

وأضاف معاون وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن الرقابة الإدارية قامت بتوجيه ضربات متلاحقة لكل من يحتكر البطاطس، وهذا أدى لخفض سعر البطاطس لـ6 جنيهات.

وتابع أن هناك اقبال كبير من المواطنين على منافذ وزارة التموين والزراعة، لافتًا إلى أن الحكومة نجحت في خفض أسعار البطاطس إلى النصف خلال 48 ساعة، ومرشحة إلى الانخفاض أكثر المرحلة المقبلة.

المزيد عن: وزارة التموين الاقتصاد المصرى اسعار البطاطس اخبار الاقتصاد
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